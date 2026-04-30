Infortuni Neres e Vergara: novità sui tempi di recupero

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Contro il Como tornerà Di Lorenzo. Il capitano del Napoli rientra nell'elenco dei convocati per la prossima partita di campionato in programma sabato alle ore 18 al Sinigaglia contro la squadra di Fabregas. Attesa ora per gli altri due giocatori ancora out, ovvero Vergara e Neres, Lukaku a parte. Di loro scrive il Cds con degli aggiornamenti sull'ormai prossimo ritorno in campo per la fine del campionato e dunque della stagione.

Infortuni Neres e Vergara: le ultime sui due attaccanti del Napoli

"Il capitano del Napoli è in gruppo e sarà convocato dopo aver saltato le ultime undici partite di campionato per l’infortunio al ginocchio del 31 gennaio contro la Fiorentina. Un recupero prezioso, per Conte. Un altro in difesa dopo quello di Rrahmani, che era andato in panchina con la Lazio ed era tornato da titolare proprio contro la Cremonese. Lukaku a parte, ne mancano ora due all’appello: Vergara e Neres. Il primo proverà a tornare per la prossima di campionato, in casa contro il Bologna (ieri inizio della prevendita); per il secondo possibile rientro tra Pisa e Udinese, dunque per le ultime".