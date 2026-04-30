Formazione Napoli, si va verso un solo cambio: un dato premia l'assetto anti-Cremonese

Formazione Napoli, si va verso un solo cambio: un dato premia l'assetto anti-CremoneseTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:40Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
I numeri premiano le nuove soluzioni offensive: 2.83 gli expected goals nell’ultima gara, tra i dati più alti della stagione.

L’attenzione in casa Napoli è tutta sulla trasferta di Como, decisiva per blindare il secondo posto. Dal club lombardo filtra fiducia: “Arriviamo alla partita con grande energia. Sfidiamo una delle squadre più forti e questo motiva tutto l’ambiente”, ha dichiarato il ds Ludi, rassicurando anche sulle condizioni di Nico Paz.

Formazione Napoli, un cambio e ancora niente Fab Four

Sul campo, Conte pensa alla continuità dopo il 4-0 alla Cremonese, con il possibile inserimento di Beukema in difesa. I numeri premiano le nuove soluzioni offensive: 2.83 gli expected goals nell’ultima gara, tra i dati più alti della stagione.