Formazione Napoli, Conte ha un solo dubbio per la partita di Como
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Mancano due giorni alla sfida contro il Como ma Conte sembra già avere le idee chiare per la sfida del Sinigaglia. Spazio alla formazione che aveva battuto 4-0 la Cremonese con una sola novità di formazione o comunque un solo possibile dubbio che riguarda il reparto arretrato. Lo scrive il Cds oggi in edicola nell'ampio focus relativo ai giorni d'attesa per la prossima di campionato.
"Contro la squadra di Fabregas, intanto, Conte è sempre più convinto di puntare in blocco sulla formazione dell’ultima giornata: con De Bruyne e Alisson alle spalle di Hojlund, con Politano e Spinazzola sulle fasce, con Olivera-Buongiorno ai lati di Rrahmani e con Milinkovic-Savic tra i pali. Unico dubbio: Olivera-Beukema e attesa per la rifinitura di domani".
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