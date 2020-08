CdM - Gattuso vuole tenere Hysaj: incontro decisivo in programma con l'agente

Rino Gattuso vuole trattenere Hysaj. Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che parla così della questione: "L’esterno albanese ha il contratto in scadenza nel 2021, piace al Torino, Gattuso spinge per la permanenza ma bisogna trovare l’accordo economico, è in programma dopo il 20 agosto, prima del ritiro di Castel di Sangro, un incontro con il suo agente Mario Giuffredi".