CdM - Gioie e dolori di Demme: nessun rimpianto nonostante la Bundesliga sia pronta a ripartire

Gioie e dolori del giovane Diego. Così titola l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che racconta la strana storia di Diego Demme, che ha lasciato il Lipsia a gennaio e che ora si ritrova in un campionato bloccato mentre la Bundesliga è pronta a ripartire il 9 maggio.

"​Demme è andato via dal Lipsia quando era capolista in Bundesliga e qualificato agli ottavi di Champions League, ha incassato i saluti della tifoseria tedesca per coronare un sogno: giocare nel Napoli, la squadra del cuore di suo padre Vincenzo. Il Lipsia è terzo a cinque punti dal Bayern Monaco, in Germania la ripresa del calcio è molto più vicina rispetto all’Italia, il 9 maggio dovrebbe ripartire il campionato. Demme ne parla spesso con i suoi ex compagni ma non ha rimpianti, Napoli è già nel suo cuore e Diego non vede l’ora di ricominciare il suo percorso. I giocatori di Napoli e Lipsia intanto sono distanti ma uniti dalla solidarietà, ad aprile hanno aiutato i dipendenti dei rispettivi club".