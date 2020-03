CdS - Azzurri si allenano con l'autocertificazione: domani ultimo giorno di sedute

Il Napoli si allena a Castel Volturno, in provincia di Caserta, dunque i calciatori sono muniti di autocertificazione per raggiungere il Training Center. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che la squadra si allenerà oggi e poi anche domani prima di fermarsi, almeno per questa settimana, in attesa di capire cosa accadrà per la prossima. Gattuso continua a dare raccomandazioni ai suoi, li invita a restare a casa, in questi giorni, per rispettare quanto c'è scritto nel decreto.