Cds fa notare: "L'Inter potrebbe giocare 19 partite in più del Napoli"

Il Corriere dello Sport di oggi riflette sull'incredibile numero di partite che giocherà l'Inter durante la stagione 2024-25, grazie alla qualificazione ai quarti di finale di Champions che Inzaghi si è garantito l'altro ieri contro il Feyenoord.

La squadra di Inzaghi, che lotta con Napoli e Atalanta per la vittoria dello scudetto, fin qui ha disputato 42 partite, arriverà almeno a 56 e in caso di doppia finale di coppa può ambire a toccare quota 60. In termini di paragone, il Napoli si fermerà a 41 (le 38 di campionato più 3 di Coppa Italia fino alla Lazio) e l’Atalanta a 52 avendo da affrontare unicamente le 10 partite rimaste del girone di ritorno in Serie A. Se l’Inter dovesse arrivare in fondo a tutte le competizioni, giocherebbe di fatto un girone in più di campionato rispetto ai partenopei con ben 19 partite di differenza tra le due squadre.