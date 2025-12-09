Conte-Mourinho, che incrocio: "Non si sono mai amati, ma ora è tutto risolto"

La partita di domani tra Napoli e Benfica sarà anche la sfida nella sfida della panchina con Conte da una parte e Mourinho dall'altra. Ovvero due allenatori che hanno vissuto diverse sfide da rivali in Premier League. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ricorda: "Non si amavano e si facevano la guerra tattica e a parole: mind games, dicono gli inglesi. Giochi mentali.

Se le suonavano di santa (dialettica) ragione, ogni volta, ma in fondo ognuno ha sempre nutrito stima nei confronti dell’altro sotto la coltre polemica: sono due vincenti che adorano i vincenti e pur scontrandosi non possono che amarsi. Contorto? I bei vecchi tempi. Ma non scherziamo: ormai è tutto risolto, alla fine è successo che si sono chiariti e il rispetto e l'ammirazione hanno cancellato il resto".