Retroscena Hojlund: erano arrivati consigli preziosi prima della doppietta alla Juve

Retroscena Hojlund: erano arrivati consigli preziosi prima della doppietta alla JuveTuttoNapoli.net
di Fabio Tarantino

L'edizione odierna di Repubblica parla dello show di Hojlund contro la Juve, della sua prima doppietta in Serie A, la seconda con la maglia del Napoli dopo quella allo Sporting in Champions. Consigli preziosi per l'ex Atalanta erano arrivati nei giorni che avevano preceduto la partita di domenica. 

"I consigli del maestro hanno aiutato l’allievo a calarsi meglio nei meccanismi dei campioni d’Italia, come si è visto con la Juve. Big Rom, pupillo di Conte, sa meglio di chiunque cosa si aspetta il tecnico leccese dal danese". 