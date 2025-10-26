Clamoroso, l'AIA vuole punire Mariani e il suo assistente: si va verso maxi stop!

Non si placano le polemiche sponda nerazzurra per il rigore assegnato da Mariani durante Napoli-Inter. La dirigenza nerazzurra, con il presidente Marotta in prima linea, ha parlato apertamente di “rigorino”, protestando duramente con i vertici arbitrali anche nel post partita, dove non sarebbe mancato un acceso confronto negli spogliatoi.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, le rimostranze dell’Inter potrebbero avere conseguenze immediate: l’AIA sarebbe pronta a infliggere un maxi stop di circa un mese all’arbitro Mariani e ancora più lungo al suo assistente Bindoni, responsabile della segnalazione del penalty. La relazione dell’osservatore arbitrale - "che ha avuto un lungo faccia a faccia con Marotta nello spogliatoio" - avrebbe infatti bocciato la loro direzione di gara, giudicando eccessiva la decisione sul contatto tra Di Lorenzo e Mkhitaryan.