Infortunio De Bruyne, CdS: si teme lo strappo, ecco quando farà gli esami

A Napoli e in Belgio non si parla d’altro: come sta Kevin De Bruyne? Il campione azzurro ha lasciato il Maradona dopo la sfida con l’Inter in stampelle e con il volto provato dal dolore, alimentando la preoccupazione di Antonio Conte e anche del commissario tecnico Rudi Garcia, subito in contatto con lo staff medico partenopeo. A scriverlo è il Corriere dello Sport.

Il belga si sottoporrà agli esami strumentali tra oggi e domani: l’ipotesi di un rinvio di 24 ore nasce dalla necessità di attendere il possibile riassorbimento del versamento muscolare, una prassi in casi simili. In Belgio intanto cresce il pessimismo: molti media parlano apertamente del timore di uno strappo al bicipite femorale, zona già più volte fragile nella carriera del numero 17.

I dati ricordati da Sporza non tranquillizzano: circa 240 giorni di stop complessivi in cinque diverse occasioni per lo stesso problema, con il picco nel 2023 quando servì un’operazione e una riabilitazione durissima. “Era come un canovaccio bagnato”, aveva raccontato lo stesso De Bruyne all’epoca. Le lacrime viste ieri sono il riflesso di quella storia clinica complicata. Il Napoli spera ancora in un esito meno grave del previsto, ma restano ore di grande apprensione.