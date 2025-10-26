Il paragone di Repubblica: "Napoli come Liverpool, Conte come slot". E spiega il motivo

La Repubblica paragona il Napoli al Liverpool. E Antonio Conte ad Arne Slot. Perché entrambi hanno vinto il campionato al primo anno. Ma non solo. Ecco quanto si legge sul quotidiano: “Napoli e Liverpool hanno vinto i rispettivi campionati cambiando il minimo, l’allenatore e poco più. Appena arrivati, Conte e Slot hanno lustrato l’argenteria opacizzata, ritrovato lo splendore perduto e vinto. Dopodiché hanno suggerito o preteso campagne acquisti faraoniche, da 180 o 500 milioni. Hanno arruolato ottimi centrocampisti che sballano gli schemi consolidati (De Bruyne, Wirtz) o punte sopravvalutate (Lucca, Isak).

Possono ancora giocarsela ( il Napoli, con gli uomini dell’anno scorso, è tornato in cima), ma hanno patito sconfitte imbarazzanti o seriali, detto che Conte sta all’Europa come Salvini. Invece all’Europa bisognerebbe dedicare attenzione, almeno per registrare che il Psg è diventa grande quando Luis Enrique ha convinto lo sceicco a comprargli dei Doué e non dei Neymar; che il Barcellona è rinato grazie alla cantera e non a costosi acquisti”.