Tornano i gol pesanti di McTominay, le pagelle dei quotidiani: "Spumeggiante! Fa la differenza"

Dopo un inizio non facile, Scott McTominay è tornano quello della passata: lo scozzese ha messo a segno un altro gol pesante che ha di fatto deciso il big match vinto dal Napoli contro l'Inter. Autore della seconda rete nel 3-1 della sfida di ieri al Maradona, il centrocampista azzurro si merita voti altissimi. Di seguito le pagelle dei maggiori quotidiani.

Corriere dello Sport 8 - "Fa la differenza nel cuore del centrocampo. Si incolla a Barella, aggiunge dinamismo, firma il raddoppio con una prodezza balistica per coordinazione, potenza e precisione".

Gazzetta dello Sport 7,5 - "Nei 5 campionati top c’è solo un centrocampista centrale che ha segnato 11 gol: lui. E ha braccato pure Barella. Meglio senza de Bruyne? Parliamone".

Tuttosport 7.5 - "Si accoppia con Barella e il duello fa scintille. E la rete che segna è di una bellezza abbagliante".

Repubblica 7 - "Dopo i due inutili gol al Psv, ne fa uno meraviglioso e preziosissimo".

Il Mattino 8 - "Spumeggiante, di un'intelligenza tattica rara. Bifronte. Una meraviglia, un tiro al volo straordinario. Nel momento della sofferenza. Da coppia fissa con Barella in mezzo al campo Difende lo spazio sul mediano italiano senza particolari sbavature. Lucido quando arriva nella trequarti nerazzurra".