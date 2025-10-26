Lautaro fotografia della gara dell’Inter, CdS: "Sprecone, nervoso, fa il gioco del Napoli"

vedi letture

Rabbia e frustrazione da vero capitano quelle mostrate da Lautaro Martínez nel corso di Napoli-Inter, non solo per il confronto acceso con Antonio Conte, episodio poco gradito a Chivu. “La prestazione di Lautaro è l’esatta fotografia della partita dell’Inter: sprecona e sfortunata nel primo tempo, nervosa nella ripresa, finendo pure per fare il gioco del Napoli”, si legge nell’analisi del match sul Corriere dello Sport. Un concetto ribadito anche dallo stesso allenatore nerazzurro in conferenza stampa, dove ha ammesso che la squadra si è lasciata trascinare dalle provocazioni, rallentando così la propria corsa in campionato.

I nerazzurri, miglior attacco della Serie A, si sono fermati a un solo gol — peraltro su rigore — e proprio il capitano “avrebbe potuto sfruttare meglio un paio di chance, la prima delle quali avrebbe girato la partita dalla parte nerazzurra”. È di Lautaro infatti la prima grande occasione, ma Milinkovic-Savic neutralizza un tiro su “errore strano” e insolito per l’argentino, come evidenziato dal Corriere dello Sport. Il quotidiano riconosce comunque i suoi meriti nell’azione del rigore, “deviando di testa il cross di Dimarco, con il pallone che è andato a sbattere sul gomito alto di Buongiorno”. Il VAR conferma la decisione di Mariani, e Calhanoglu trasforma impeccabilmente. La tensione esplode nel finale, quando “si è scatenato un parapiglia davanti alla panchina del Napoli, prendendosela a brutto muso con Conte e lasciando, peraltro, l’impressione che ci fosse qualcosa di pregresso tra i due”.