Corbo su Repubblica: "Il Napoli è cambiato, sa vincere di contropiede come l'Inter di Conte"

Il 3-1 rifilato all’Inter ha restituito al Napoli convinzione, compattezza e fame di vittorie. Antonio Corbo su La Repubblica racconta una squadra rigenerata dopo il clamoroso 6-2 subito a Eindhoven: una “notte dell’ira” che ha scosso l’ambiente, acceso Conte e ricompattato lo spogliatoio. Il tecnico ha scelto il silenzio nella giornata di vigilia, abolendo la conferenza stampa per proteggere un equilibrio ritrovato a fatica.

Ecco quanto si legge: “Accade tutto nella notte dell’ira. Diabolico quel 6-2, schianta il Napoli contro le sue colpe, accende Antonio Conte in una enigmatica conferenza, ma riunisce la squadra in una identità di gruppo, si capisce tutto venerdì quando abolisce la conferenza, ogni parola può rompere l’armonia che nei giorni neri con la squadra sta ritrovando.

[...] Conte l’ha ormai ridisegnata in una tattica di contenimento. Dà all’Inter il dominio del gioco e tutte le vanità del più dolce inganno. Il Napoli è cambiato, sa vincere anche in contropiede, come insegnava la cinica Inter dello scudetto di Antonio Conte”.