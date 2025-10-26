Anguissa straordinario, le pagelle dei quotidiani: "Dominante! Quando il gioco si fa duro..."

Il centrocampista del Napoli Frank Zambo Anguissa è stato autore di una prestazione eccezionale nel big match vinto ieri 3-1 contro l'Inter, sugellata col bellissimo terzo gol che ha chiuso il match. Voti altissimi per il camerunense, di seguito le pagelle dei maggiori quotidiani.

Corriere dello Sport 8 - "Il gol è un capolavoro di esuberanza e di tecnica per il modo in cui travolge la difesa interista, evita Dumfries e incrocia il sinistro. Dentro i suoi 90 minuti ci sono volume di gioco, contrasto e duelli (ben 7 vinti). Il migliore".

Gazzetta dello Sport 7,5 - "Il gol che ha chiuso il sipario è lo spot di una prestazione dominante. Si è abbattuto sulla mediana dell’Inter come una palla da bowling".

Tuttosport 8 - "Il 3-1 è un suo one man show, semplicemente straordinario. E nel 1' tempo, con un tacco visionario, aveva liberato Di Lorenzo nel cuore dell’area nerazzurra. Tutto intorno una prestazione monumentale".

Il Mattino 8 - "Quando il gioco si fa duro, eccolo il più duro di tutti: che gol tutto da solo contro tutti. La sua gara è su Bastoni prima, Mkhitaryan poi. Sbava chilometri e chilometri di ragnatela. Il doppio compito in aggressione, poi va ad attaccare lo spazio proprio nella zona di Bastoni, creando tanti problemi alla difesa dell'Inter. Con l'ingresso di Zielinski cambia il dirimpettaio".