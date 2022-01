Come ha reagito il Napoli senza Koulibaly? Ecco cosa dicono i numeri

Come ha reagito il Napoli senza Koulibaly? Prova a rispondere, con i numeri, l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli senza Koulibaly ha giocato otto partite di campionato subendo solo sette reti, in media meno di uno a gara (0.87). Considerando le gare di coppa contro Leicester e Fiorentina, il dato diventa più pesante con dodici reti incassate in dieci partite (la media sale a 1,2).

Un anno fa, durante l’emergenza gli azzurri, orfani di Kalidou, subivano 1,6 gol in media a partita. Non è il bunker della prima fase della stagione in cui il Napoli ha subito solo tre reti nelle prime undici giornate ma si tratta di una fotografia importante.