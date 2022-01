"Con la Juve mi servi sano", retroscena Spalletti-Mertens prima di Capodanno

L’anno non si era chiuso bene né per il Napoli, né per Dries Mertens che non aveva digerito alcune sostituzioni, come l'ultima al 45' contro lo Spezia. Qualche incomprensione con Spalletti, ma poi da professionisti si volta pagina. E Luciano il giorno di San Silvestro, come racconta La Gazzetta dello Sport, è andato sorridendo da Dries, raccomandandogli attenzione nella notte di Capodanno: "Perché con la Juve giochi tu e mi servi sano". La risposta del belga è stata eccellente. Per prestazione e leadership