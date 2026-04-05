Quante vale Napoli-Milan? Il Mattino: "Il pari avrebbe il senso di una sconfitta"

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Vigilia carica di tensione e ambizione per il Napoli, chiamato a una sfida cruciale contro il Milan. Antonio Conte lavora su tattica e testa, con un messaggio chiaro alla squadra: “Al Maradona il Milan non può e non deve vincere”, scrive Il Mattino. Il fattore campo sarà decisivo, con oltre 55mila tifosi pronti a spingere gli azzurri.

La posta in palio è altissima: “Anche un pareggio avrebbe il senso di una sconfitta”, segnale di quanto il Napoli debba puntare ai tre punti per restare agganciato alla vetta. L’obiettivo minimo resta la Champions, ma Conte non nasconde ambizioni più grandi: “Un pensierino al primo posto lo fa”. Anche perché il calendario può aiutare. Il Napoli ci crede e vuole giocarsi tutto fino in fondo.