Nuovo ct Italia, CorSera: servirebbe Guardiola, nessuno meglio di lui

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Il calcio italiano è arrivato a un punto di rottura dopo l’ennesima mancata qualificazione al Mondiale. Secondo il Corriere della Sera, non basta più ricostruire: serve una rivoluzione profonda, a partire da una figura simbolica e credibile come Pep Guardiola. “Non è più tempo di ricostruire, bisogna distruggere tutto e iniziare con una visione forte e identitaria”, si legge. E ancora: “La persona più credibile che può iniziare questo nuovo percorso è Guardiola, nessun altro”.

Perché Guardiola sarebbe l'ideale, per il quotidiano

Il tecnico catalano viene indicato come il profilo ideale per rilanciare il sistema: “Ha cambiato la storia calcistica di tre Paesi… ha la credibilità e l’influenza per far rinascere il nostro calcio”. Non solo prima squadra, ma anche settore giovanile: “Deve coinvolgere le giovanili, grande problema nascosto in questi anni”.

L'Italia può diventare una potenza del calcio?

Fondamentale anche il tema della comunicazione: “Il calcio va raccontato meglio, serve una guida chiara, meglio se arriva da fuori con una visione alta”. L’obiettivo è ambizioso: “Basta vivacchiare, bisogna riportare l’Italia a essere una potenza del calcio”. Un’idea forte, che apre inevitabilmente il dibattito.