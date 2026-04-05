Napoli e Milan non mollano mai: il dato che accomuna Conte e Allegri
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Un punto appena separa Napoli e Milan a otto giornate dalla fine, rendendo lo scontro diretto del Maradona ancora più carico di tensione.
Un punto appena separa Napoli e Milan a otto giornate dalla fine, rendendo lo scontro diretto del Maradona ancora più carico di tensione. Come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno, entrambe coltivano ambizioni alte, sperando anche in un passo falso dell’Inter.
Due squadre che non mollano mai, nel pieno dello spirito dei loro allenatori: Antonio Conte e Massimiliano Allegri. I numeri lo confermano: il Napoli ha segnato 9 gol dopo l’80’, mentre il Milan ne ha realizzati 12 oltre il 75’.
“La sorpresa è dietro l’angolo”, si legge, a testimonianza di una gara che potrebbe decidersi ancora una volta nei minuti finali. Un duello aperto fino all’ultimo respiro.
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