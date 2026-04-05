Il ritorno dei Fab Four e Alisson in panchina: le ultime di formazione

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Pasqua con vista sul campo: il Napoli si prepara alla sfida contro il Milan con in palio punti pesanti per il secondo posto. Antonio Conte ha le idee chiare e, secondo Il Mattino, è pronto a rilanciare dal primo minuto i suoi “Fab Four”. “De Bruyne, McTominay, Anguissa e Lobotka insieme dall’inizio”: una scelta forte per aumentare qualità e fisicità in mezzo al campo. A farne le spese dovrebbe essere Alisson Santos, pronto a subentrare nella ripresa.

In difesa resta un unico dubbio: “Ballottaggio tra Juan Jesus e Olivera”. Sul fronte Milan, assente Gabbia, mentre in attacco c’è incertezza tra Nkunku e Gimenez. Leao e Loftus-Cheek dovrebbero partire dalla panchina. Il Napoli si affida ai suoi uomini migliori per una sfida che può indirizzare la stagione.