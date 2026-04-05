Conte-Italia, Gazzetta: ADL non farebbe le barricate, possibile separazione consensuale

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Ieri alle 12:15Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

Il futuro di Antonio Conte potrebbe tornare a intrecciarsi con quello della Nazionale, ma stavolta senza tensioni con il Napoli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’eventuale ritorno in azzurro del tecnico avverrebbe “con il massimo della cordialità”, senza un nuovo caso come quello legato a Luciano Spalletti. Conte, legato al Napoli fino al 2027, gode di grande stima ma non ha mai nascosto il desiderio di “riallacciare il discorso con la nave azzurra”. In FIGC viene considerato il profilo ideale per ricostruire: “non c’è politico che non ne riconosca l’abilità nel ricostruire ciò che si è rotto”.

Conte in Nazionale? La posizione di De Laurentiis

Un elemento chiave riguarda Aurelio De Laurentiis, che avrebbe un dialogo aperto con Giovanni Malagò. Questo potrebbe facilitare un’eventuale trattativa, evitando attriti contrattuali. Tradotto: se la FIGC dovesse affondare il colpo, il Napoli non si opporrebbe. Nessuna “fuga” o scontro, ma una possibile separazione condivisa. Uno scenario che resta sullo sfondo, mentre Conte è concentrato sul finale di stagione.