Hojlund cerca riscatto dopo il mancato Mondiale: c'è un ritorno che può migliorarne lo score

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“Il sogno è svanito, ma la priorità adesso è il Napoli”, sottolinea Repubblica. Il numero 19 vuole reagire subito

Dalla delusione alla voglia di ripartire: Rasmus Hojlund è pronto a lasciarsi alle spalle il mancato accesso al Mondiale per concentrarsi sul finale di stagione con il Napoli. L’attaccante danese ha vissuto un momento difficile dopo il ko ai rigori contro la Repubblica Ceca, dove ha fallito uno dei tiri decisivi, ma ora guarda avanti. “Il sogno è svanito, ma la priorità adesso è il Napoli”, sottolinea Repubblica. Il numero 19 vuole reagire subito, a partire dalla sfida contro il Milan, che per lui ha anche un sapore particolare: in estate era stato vicino proprio ai rossoneri prima della scelta azzurra.

De Bruyne può migliorare Hojlund

In campionato Hojlund è già in doppia cifra e punta ad aumentare il bottino. Fondamentale sarà il ritrovato feeling con Kevin De Bruyne, con cui aveva già brillato a inizio stagione: “Il tandem funzionò alla perfezione”, prima dello stop del belga. Ora i due sono di nuovo insieme e possono trascinare il Napoli nelle ultime otto gare. Il Maradona è pronto a spingerli: è il momento del riscatto.