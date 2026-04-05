De Bruyne sposta un buon 25% di vittorie per il Napoli: il dato è clamoroso

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Dopo mesi di assenze e rotazioni forzate, il Napoli ritrova finalmente il suo centrocampo titolare. Contro il Milan torneranno insieme dal primo minuto Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne, il quartetto che può cambiare volto alla squadra di Antonio Conte. Come evidenzia il Corriere del Mezzogiorno, l’ultima volta che i quattro erano stati schierati insieme risale al 1° ottobre, in Champions League contro lo Sporting: in quell’occasione De Bruyne firmò due assist per Hojlund. Un segnale chiaro dell’impatto del belga, confermato anche dai numeri stagionali.

Dal suo rientro, il Napoli ha vinto tre partite su tre. Con De Bruyne in campo la percentuale di successi sale al 71% (10 vittorie su 14). Senza di lui, invece, il rendimento cala sensibilmente, fermandosi al 46%. Dati che spiegano quanto sia centrale l’ex City negli equilibri azzurri. Con il ritorno dei “Fab Four”, Conte ritrova qualità, fisicità e inserimenti: un mix fondamentale per affrontare uno scontro diretto decisivo e rilanciare le ambizioni del Napoli nel finale di stagione.