Conte avrà finalmente abbondanza in mediana: la situazione
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Adesso si può, perché sono tornati in tanti, non certo tutti, e almeno Conte avrà “problemi” di scelta: a Cagliari, venerdì. Questa l'analisi della Gazzetta dello Sport, che prova a fare il punto sull'infermiera azzurra che va svuotandosi: "Arriveranno con una luce diversa De Bruyne e McTominay; ci sarà Anguissa con qualche giorno di preparazione in più nelle gambe; e a centrocampo, volendo, si può persino esagerare con il turnover, nella speranza di poter contare presto anche su Lobotka, anche in dubbio per la prossima".
Questione Juan Jesus
Sulla via del recupero c’è pure Juan Jesus, che però spera di farcela. Poi, dopo la sosta della nazionali, è possibile anche il recupero di capitan Di Lorenzo. Ma la testa, adesso, è solo al Cagliari.
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