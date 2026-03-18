"Avete ancora 10' per vincere”: la frase di Manganiello a Dumfries fa discutere sui quotidiani

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Il Corriere dello Sport racconta un curioso retroscena legato al finale di gara contro l’Atalanta BC

Il Corriere dello Sport racconta un curioso retroscena legato al finale di gara contro l’Atalanta BC. Non sarebbe stato infatti Cristian Chivu a spronare i suoi con il classico “Avete ancora 10 minuti per vincere”, come si poteva immaginare dopo il pareggio.

Secondo il quotidiano, quella frase sarebbe stata pronunciata dall’arbitro Gianluca Manganiello, nel tentativo di calmare Denzel Dumfries, che protestava per un presunto fallo di Kamal Deen Sulemana nell’azione dell’1-1.

Un episodio che, al di là del contenuto preciso delle parole, apre comunque a una riflessione più ampia. Come sottolinea il Corriere dello Sport, non è un mistero che i vertici arbitrali guardino con una certa diffidenza a trasmissioni e contenuti che mettono sotto la lente errori e retroscena del mondo arbitrale, esponendone dinamiche interne e decisioni controverse.