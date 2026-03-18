Il Cagliari vuole fermare il Napoli: squadra rinuncia ad un giorno di riposo

vedi letture

Il Cagliari Calcio, guidato da Fabio Pisacane, ha deciso di anticipare di un giorno il ritiro a porte chiuse presso il centro sportivo di Asseminello, in preparazione alla delicata sfida contro il SSC Napoli in programma venerdì. Lo riporta la La Gazzetta dello Sport.

La scelta non ha carattere punitivo, ma nasce da una decisione condivisa tra squadra e staff tecnico per ricompattarsi dopo un periodo difficile, segnato anche dal recente ko subito nell’ultimo turno di campionato.

Nella giornata odierna la squadra si è ritrovata per allenarsi, pranzare insieme e restare in ritiro fino alla gara contro il Napoli, con l’obiettivo di ritrovare compattezza e concentrazione. Buone notizie, inoltre, per il tecnico Pisacane che ritroverà Sebastiano Esposito dopo la squalifica.