In estate il Napoli avrà da spendere 100 mln per i riscatti

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La Gazzetta dello Sport analizza la situazione rinnovi e riscatti in casa Napoli, tracciando un quadro economico già piuttosto definito in vista della prossima stagione. Secondo il quotidiano, oltre all’operazione legata a Rasmus Hojlund da 44 milioni, il club azzurro avrebbe a disposizione ulteriori 54 milioni da investire. Una cifra che verrebbe in gran parte assorbita dagli obblighi e dai diritti di riscatto già programmati.

Si parte dai 26 milioni necessari per l’obbligo di riscatto di Lorenzo Lucca, fino ai 16,5 milioni per il diritto di riscatto di Alisson Santos, destinato a essere esercitato. Resta invece da chiarire la situazione proprio legata a Elmas, per il quale si ipotizza una cifra tra i 13 e i 15 milioni.

Qualora tutte le operazioni andassero a buon fine, l’investimento complessivo del Napoli potrebbe toccare quota 100 milioni di euro, delineando una strategia chiara e già ben strutturata sul mercato.