Manna già al lavoro per il prossimo anno: è in Inghilterra per visionare degli obiettivi
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Il Napoli guarda al futuro col direttore sportivo Giovanni Manna già al lavoro in Inghilterra. Lo scrive Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, che ha riferito su X che il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è attualmente in Inghilterra.
Il dirigente azzurro sta seguendo da vicino le gare di Champions League, con l’obiettivo di osservare alcuni profili in vista della prossima sessione di mercato estiva.
#Napoli’s sporting director Giovanni #Manna is currently in England to watch #ChampionsLeague’s games to monitore some possible targets for the summer transfer window. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 17, 2026
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