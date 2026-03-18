Manna già al lavoro per il prossimo anno: è in Inghilterra per visionare degli obiettivi

Manna già al lavoro per il prossimo anno: è in Inghilterra per visionare degli obiettiviTuttoNapoli.net
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Oggi alle 09:50Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Il Napoli guarda al futuro col direttore sportivo Giovanni Manna già al lavoro in Inghilterra. Lo scrive Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, che ha riferito su X che il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è attualmente in Inghilterra.

Il dirigente azzurro sta seguendo da vicino le gare di Champions League, con l’obiettivo di osservare alcuni profili in vista della prossima sessione di mercato estiva.