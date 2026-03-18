Di Lorenzo, il rientro si avvicina: la conferma dell'agente

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C’è grande attesa per ammirare dal primo minuto anche Kevin De Bruyne, magari lasciando Anguissa, non ancora al top della condizione come dimostrato contro il Lecce, in panchina. Queste le indicazione di formazione, in vista ella trasferta di Cagliari, che arrivano dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Di Lorenzo vuol tornare

Da monitorare anche le condizioni di Juan Jesus che non è sceso in campo contro il Lecce per qualche fastidio muscolare. Insomma, ora le soluzioni alternative ci sono con le possibili rotazioni e i tifosi ora sono più fiduciosi che si possa raggiungere l’obiettivo della Champions League anche se la lotta resta serrata. Anche Di Lorenzo potrebbe tornare a breve, come confermato dal suo procuratore Mario Giuffredi