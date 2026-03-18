Marianucci, il destino è segnato: in estate il Napoli dovrà fare una scelta

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Il quotidiano Tuttosport fa il punto sul futuro di Luca Marianucci, difensore destinato a rientrare al SSC Napoli dopo l’esperienza in prestito al Torino FC. L’avventura in granata, però, non ha rispettato le aspettative. Come sottolinea il quotidiano, il centrale ha trovato pochissimo spazio nel corso della stagione, vivendo una parabola rapidamente discendente.

“Una volta arrivato, ha impiegato 24 ore ad esordire, perché Baroni ha scelto di dargli una maglia già contro il Lecce. A Genova la prima esclusione, poi ha perso il posto: in panchina contro Lazio e Napoli, col Parma in campo solo nel recupero. Una parabola discendente per un giocatore in prestito secco che rientrerà a Napoli. Se già Baroni lo aveva escluso, lo stesso è accaduto anche con il nuovo allenatore D’Aversa”.

Il ritorno in azzurro appare quindi inevitabile, con il Napoli che dovrà valutare il futuro del difensore dopo una stagione con poche opportunità e margini ridotti di crescita in prestito.