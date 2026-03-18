Anguissa e Lobotka, Il Mattino: "Uno potrebbe andar via"

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Il Napoli sta iniziando a pensare al presente ed al futuro, prendendo in considerazioni anche eventuali cessioni per la stagione che verrà. Molto dipenderà dalle volontà di alcuni calciatori, che potrebbero magari chiedere di cambiare aria. I principali indiziati sono Anguissa e Lobotka.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, in casa Napoli si ragiona anche sul futuro di Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa, due situazioni da gestire con estrema cautela in vista dell’estate. Il quotidiano sottolinea come l’eventuale cessione anche di uno solo dei due centrocampisti imporrebbe al club un investimento importante, un vero e proprio “sacrificio” economico, per garantire una sostituzione all’altezza.