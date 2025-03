Conte chiede aiuto in zona gol: il Napoli ha problemi di realizzazione

Come evidenzia con dati e statistiche il Corriere dello Sport oggi in edicola, il Napoli di Conte, secondo a -1 dall'Inter che è in vetta, ha problemi in fase di realizzazione. Costruisce tanto, crea, invade la trequarti e anche l’area, ricama cross su cross e sa anche schiacciare gli avversari, ma tira e segna molto meno rispetto alle rivali per lo scudetto.

Per intenderci: l’Inter vanta 63 gol su 447 tiri totali, uno ogni 7.1 con percentuale realizzativa del 14.1 percento; l’Atalanta, invece, 63 gol su 419 tiri, uno ogni 6.7 con percentuale del 15 percento; e il Napoli 45 gol su 379 tiri, uno ogni 8.4 con percentuale realizzativa dell’11.9 percento