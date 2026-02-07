Conte in protezione su Vergara: cosa gli ha detto in settimana

Chi se non Antonio Conte può gestire al meglio un campione emergente come Antonio Vergara? Le stesse dichiarazioni del giovane di Frattaminore sul discorso di Conte a inizio stagione rendono l'idea del rapporto tra i due. E questa settimana, quella da Dio per citare un noto film, Antonio Vergara ha ascoltato gli insegnamenti del mister leccese sul come gestire l'euforia post esplosione. Ne parla in edicola quest'oggi il Mattino:

"Conte ha diversi problemi, in ogni caso: il primo è gestire l'euforia dilagante intorno a Vergara. Ha trascorso la settimana a spiegargli che il difficile viene adesso, perché ormai non sarà più per nessuno una sorpresa. Il Genoa ha nella sua fisicità difensiva (c'è una vecchia conoscenza come Ostigard a guidare la difesa rossoblù) una delle sue armi migliori. Conte vuole agonismo e intensità, perché il Napoli è perfetto solo quando l'impegno è al 120%"'