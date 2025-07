Lookman-Inter, da Bergamo filtra pessimismo: il nigeriano farà ostruzionismo?

"Lookman non si muove. Milan-Jashari altro stop" titola il Corriere della Sera nella sezione sportiva, dove si parla dell'affare Lookman-Inter. Ieri alzata l'offerta con una proposta nerazzurra da 42 milioni di euro di basse fissa più altri 3 di bonus, l'Atalanta invece continua a chiederne 50 per lasciare andare il nigeriano.

La Dea ufficialmente non ha ancora replicato alla proposta messa per iscritto dalla società meneghina (il tetto per la vendita è fissato a 50 milioni), ma da Bergamo filtra pessimismo. Oggi è attesa la risposta. In caso di fumata nera la palla passerebbe a Lookman: si metterà a disposizione per le prossime amichevoli dell'Atalanta oppure farà ostruzionismo?