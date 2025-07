Repubblica su De Bruyne: "Ha ammesso che ha bisogno di sei settimane per essere al top"

Si parla di Kevin De Bruyne sull’edizione odierna di Repubblica, che prova a tracciare un punto sulle condizioni del fuoriclasse belga in vista del ritiro del Napoli a Castel Di Sangro: "Gli occhi dei tifosi (e anche dei compagni) sono stati puntati soprattutto su Kevin De Bruyne, arrivato a Napoli tra grandi aspettative.

Nulla da eccepire sulla qualità del fuoriclasse belga, che però ha ammesso pubblicamente di aver bisogno di cinque o sei settimane per raggiungere la condizione migliore. Non sorprende quindi che finora abbia brillato soltanto a tratti, sebbene non siano mancati alcuni lampi straordinari" si legge sul quotidiano.