Conte-Guardiola, duello di ossessioni all’Etihad

Conte-Guardiola, duello di ossessioni all’Etihad. Così l'edizione odierna di Tuttosport accende i riflettori sulla sfida di giovedì tra due tecnici diversi per stile ma accomunati da un tratto distintivo: l’ossessione per la vittoria. Tra Antonio e Pep c’è stima reciproca, ma in campo le cerimonie lasciano spazio al carattere molto forte dei due

Conte, fedele al suo credo, prepara i suoi uomini come fossero soldati in vista di una battaglia, deciso a debuttare con il piede giusto in Champions League. Per il Napoli si tratta di un ritorno atteso: ben 536 giorni sono passati dall’ultima apparizione europea, contro il Barcellona. Ora, all’Etihad, l’obiettivo è scrivere una nuova pagina di storia.