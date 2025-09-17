Domani la Zes sul nuovo Stadio, Cdm: "Comune si dice laico, ma è contrario..."

Nella mattinata di giovedì si riunisce la Conferenza dei servizi della “Zes unica per il sud” coordinata da Giosy Romano per il progetto della Ssc Napoli per il nuovo stadio al Caramanico. Sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno emergono alcuni dettagli ed anticipazioni: "Se la riunione dovesse essere decisoria, però, questo non si sa. La gestione della cabina di regia è infatti interamente della ZES. Parere tecnico espresso su tutto: parcheggi, collettori fognari, strade, anche terreni che non sono del Comune, urbanistica e parcheggi. 'La ZES— dicono al Comune — ha tutto e noi non abbiamo alcun contatto, aspettiamo gli esiti della seduta'.

Prima dell’estate, la riunione era stata fissata per il 4 settembre. Poi fu rinviata a domani. Entro 30 giorni, quindi entro il 18 ottobre, la Zes dovrà esprimersi. In ogni caso — mettono le mani avanti in Municipio — qualora il progetto dovesse avere tutti i presupposti giusti, garantendo sostenibilità ambientale, economica e sociale al territorio; e se la Zes dovesse effettivamente esercitare i poteri sostitutivi in materia di urbanistica, 'il progetto verrà valutato in maniera assolutamente laica e senza preconcetti'. Ma chiaramente, sia le osservazioni 'critiche' inviate dal Comune alla Zes a fine luglio, sia l’assenza di Manfredi domani alla riunione, raccontano con chiarezza la posizione 'negativa' di palazzo San Giacomo".