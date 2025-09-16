Condò lancia il Napoli in Champions: "E' la nostra candidata di punta"

Il giornalista Paolo Condò sul Corriere della Sera fa il punto sulla previsione Champions in vista della prima fase con il Napoli che debutterà giovedì in casa del Manchester City: "Il Napoli è la nostra candidata di punta: debutta giovedì in casa del City e il pronostico è tutt’altro che chiuso perché Guardiola sta mascherando con Haaland (e ora anche Donnarumma) un avvio di stagione claudicante. L’immediato ritorno di De Bruyne a Manchester è un tema forte, il sorteggio delle avversarie è stato in generale stuzzicante: valido e completo, il Napoli corre per sorpassare una delle otto corazzate, e guadagnarsi un posto fra le promosse di gennaio.

Dietro ai campioni è doveroso menzionare l’Inter, due volte in finale nelle ultime tre edizioni, accreditato di 12 punti nelle prime quattro gare perché saranno le più semplici poi si vedrà, interpretando bene le serate di gala (Liverpool e Arsenal a San Siro) la promozione diretta non è un’utopia".