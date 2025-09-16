Introiti Champions, gli incassi dei club: le cifre per vittorie e piazzamenti

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere dello Sport, nel giorno del ritorno della Champions, fa il punto sugli introiti e i premi legati alle qualificazioni: "Nella league phase la quota fissa per la partecipazione è di 18,62 milioni di euro, con 2,1 milioni per ogni vittoria e 0,75 per ogni pareggio. Chi entra tra le prime otto incassa 2 milioni extra; 1 per chi si piazza tra il 9° e il 16° posto.

In aggiunta, c’è una quota aggiuntiva: 270 mila euro per ogni posizione più alta conquistata. Si parte da 9,6 milioni per il primo posto a 270 mila euro per l’ultimo. Chi entra agli spareggi incassa 1 milione, gli ottavi ne valgono 11, i quarti 13 e le semifinali 15. Le due finaliste incassano ulteriori 18,5 milioni di euro, chi alza il trofeo ne aggiunge altri 6,5. Più complesso rispetto al passato il meccanismo di ripartizione dei ricavi commerciali". Il Napoli debutterà giovedì sera all'Etihad contro il Manchester City di Guardiola. Calcio d'inizio alle ore 21.