Il dubbio mancino di Conte per la sfida al Manchester City

Alla vigilia della supersfida di Champions League contro il Manchester City, in casa Napoli resta aperto un ballottaggio che potrebbe incidere sull’impianto tattico di Antonio Conte: chi partirà titolare sulla corsia sinistra, Leonardo Spinazzola o Mathías Olivera? Il dubbio non è soltanto di natura tecnica, ma soprattutto strategica e indicativo dell'atteggiamento che il tecnico vorrà tenere. Il dilemma appare chiaro: privilegiare la spinta e il coraggio, oppure la disciplina e la prudenza?

Leo è in gran forma e garantisce gamba, progressioni e capacità di allungare il campo. Contro la Fiorentina ha servito un assist delizioso ad Hojlund ed è parso brillante sul piano atletico. Caratteristiche differenti per l'uruguaiano: ordinato, solido nei duelli, capace di abbassarsi e trasformarsi in terzo centrale quando la squadra deve difendere bassa. Offre sicuramente spinta rispetto a Spinazzola, ma probabilmente garantisce maggiore equilibrio e copertura contro gli esterni del City, da Doku a Foden, specialisti nell'uno contro uno.