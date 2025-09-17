City-Napoli, divario economico monstre: Guardiola per la sua rosa ha speso 1,3 miliardi

di Arturo Minervini

Tra Napoli e Manchester City esiste un enorme divario economico che viene snocciolato, in cifre, dall'edizione odierna di Tuttosport in vista della sfida di Champions in programma giovedì alle 21.  Per assemblare l’attuale rosa, il Manchester City ha investito circa 1,3 miliardi di euro, a fronte dei 389 milioni spesi dal Napoli: uno scarto di ben 910 milioni.

Anche i costi complessivi della squadra inglese quasi triplicano quelli dei partenopei. Il divario è evidente anche sul fronte degli stipendi: i citizens spendono circa 255 milioni lordi l’anno, mentre il club di De Laurentiis si ferma a 111 milioni, con una differenza di 144 milioni. Non proprio Davide contro Golia, ma i numeri raccontano una sproporzione quasi titanica sul piano degli investimenti.