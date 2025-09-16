Champions, quanti punti potrebbero servire al Napoli per andare agli ottavi? La proiezione

Con il ritorno della Champions League e le squadre italiane subito protagoniste, il Corriere dello Sport si affida all’algoritmo di Opta per l’analisi e le previsioni: il Predictor stima i punti attesi per ognuna delle 36 partecipanti, incrociando dati storici e numerose variabili attraverso migliaia di simulazioni delle otto giornate della League Phase.

“La previsione dell’algoritmo di Opta stima che per vincere il girone basterebbero 16-17 punti (l’anno scorso il Barcellona con 19 chiuse secondo), 13-14 per volare agli ottavi (un anno fa l’Aston Villa chiudeva il gruppo dei fuggitivi con 16) e 9-10 per andare agli spareggi (un anno fa ne servirono 11 a City e compagnia, con l’aiuto della differenza reti)”.