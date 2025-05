Il Roma: "ADL aveva già salutato Conte. Poi è successo qualcosa di inaspettato"

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “McTominay è il grande idolo, aveva davvero una bottiglia di whiskey sul bus. E’ l’MVP della Serie A, ma ricordiamo che alcuni all’aeroporto non conoscevano nemmeno il suo nome. Nel corso della stagione, ha vinto diversi premi partita, ha messo una Instagram Stories ringraziando il Napoli. È un esempio straordinario, il giocatore più amato. In Scozia hanno spiegato il significato di McFratm, spiegando proprio che significa mio fratello e non semplicemente fratello. Tra De Laurentiis e Conte, c’era un appuntamento già preso ieri a Roma per discutere dell’addio.

Già alla cena scudetto di venerdì, De Laurentiis aveva salutato Conte. C’è stato un qualcosa di inaspettato, a mio parere il fattore è stato quando Conte ha detto che non aveva accordi con nessun club e il presidente del Napoli gli ha dato tempo. Anche la promessa di non vedere più altri pasticci sul mercato. A me risulta che a Conte piaccia Frattesi. Conte non ha l’accordo con la Juve, De Laurentiis gli ha dato tempo. L’unico nome all’altezza di Conte è Allegri. Sui tanti centrocampisti, il tema principale è la partenza possibile di Anguissa e la clausola di Lobotka da 25 milioni. Una squadra che vuole essere duttile ha bisogno di rinforzi a centrocampo. Rrahmani in difesa ha dato ottime garanzie e si punterà al recupero completo di Buongiorno”.