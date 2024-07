Conte ha già vinto, e non è un risultato sportivo: il grande impatto sulla piazza

Antonio Conte ha già vinto, e non è un risultato sportivo. Sul Corriere della Sera si evidenzia il grande impatto avuto sulla piazza dal nuovo tecnico: "Ha vinto la diffidenza, ha sconfitto il clima pesante, ha chiuso a doppia mandata le vie di fuga. Il suo sguardo — spesso e volentieri severo — rappresenta la rinascita dopo un’annata che il Napoli vuole dimenticare. Ma c’è lui a ricordare che il trauma non va resettato, piuttosto la ferita ancora aperta dev’essere la spinta per ripartire.

«Il dolore — ha detto sin dall’inizio il tecnico leccese — dobbiamo portarcelo dentro perché ci aiuterà a fare quel qualcosa in più».Conte ha riportato serietà e anche sorrisi, finanche sul volto di Osimhen, pronto invece ad andar via (il Psg è in pole ma la clausola di 130 milioni è considerata ancora alta), si è presentato nel primo giorno di ritiro puntuale come non lo è stato mai".