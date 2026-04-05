Napoli-Milan, doppio dubbio sulla fascia per Conte: un titolare può partire dalla panchina

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Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le scelte definitive dipenderanno dagli ultimi allenamenti e dalle condizioni dei giocatori coinvolti.

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha ancora due dubbi di formazione in vista della sfida contro il Milan, entrambi legati alla fascia destra. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le scelte definitive dipenderanno dagli ultimi allenamenti e dalle condizioni dei giocatori coinvolti. Si tratta di decisioni importanti che potrebbero influenzare l’equilibrio della squadra in una gara così delicata.

Ballottaggi e scelte decisive

In difesa è previsto il rientro di Juan Jesus, ma resta da stabilire se verrà schierato a destra o a sinistra: molto dipenderà dall’esito del ballottaggio tra Olivera, attualmente favorito, e Beukema. Nel primo caso, Juan Jesus si sposterebbe sul centrodestra, completando un reparto con tre mancini davanti a Milinkovic Savic. Sulla fascia offensiva, invece, Politano è in dubbio e potrebbe partire dalla panchina dopo gli impegni con la Nazionale, mentre Gutierrez appare in crescita e pronto a candidarsi per una maglia da titolare.