Caso Lukaku, il Napoli lo multerà: l'ipotesi più probabile appena tornerà
Il Napoli si presenta alla sfida contro il Milan con cinque assenze pesanti, in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per il finale di stagione. Mancheranno Di Lorenzo, Rrahmani, Neres, Vergara e, soprattutto, Romelu Lukaku, la cui assenza pesa particolarmente sull’equilibrio della squadra. La notizia, riportata da Tuttosport, evidenzia come il match assuma un’importanza cruciale nonostante le difficoltà legate agli indisponibili.
Il caso Lukaku e le tensioni con il club
La situazione più delicata riguarda proprio Lukaku, destinato a essere multato e probabilmente escluso dalla rosa al suo rientro a Castel Volturno. L’attaccante si trova attualmente in Belgio per curarsi, ma questa scelta ha incrinato i rapporti con la società. Nonostante il clima teso, l’attenzione resta concentrata sulla partita contro il Milan, considerata la vera priorità del momento.
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