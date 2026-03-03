Recupero De Bruyne fulmineo, quasi inatteso: sorpresa a Castel Volturno

Il quotidiano Tuttosport fa sapere che KDB ha sorpreso tutti con una condizione fisica già ottimale al rientro dopo la riabilitazione in Belgio

Tutto pronto per il rientro di Kevin De Bruyne, pronto a tornare col Torino. Vedremo se sarà convocato, intanto da ieri è tornato a lavorare in gruppo e quindi si avvicina anche il ritorno in campo. Il quotidiano Tuttosport fa sapere che KDB ha sorpreso tutti con una condizione fisica già ottimale al rientro dopo la riabilitazione in Belgio successiva all'intervento ad Anversa del 29 ottobre.

Situazione diversa per Scott McTominay. Lo scozzese avverte ancora fastidio e il suo recupero resta in dubbio. Dopo l’uscita all’intervallo contro il Genoa, ha saltato le ultime quattro partite e non è ancora certo che possa essere a disposizione per venerdì.

Più vicino invece il rientro di Frank Zambo Anguissa. Già convocato per Verona, si era deciso di non forzare i tempi. Contro il Torino il camerunese dovrebbe tornare pienamente disponibile per Conte, offrendo una soluzione in più in un momento chiave della stagione.