Napoli-Torino, tra Conte e D'Aversa sfida speciale: c'entrano le loro signore

Venerdì sera, alle 20.45, allo stadio Stadio Diego Armando Maradona il Napoli ospiterà il Torino in una sfida che può rivelarsi decisiva per la corsa alla Champions League. Per gli azzurri si tratta di una seconda occasione favorevole per conquistare punti pesanti davanti al proprio pubblico e dare un segnale forte nella volata finale. L’appuntamento, come sottolinea il Corriere dello Sport, rappresenta un passaggio cruciale della stagione partenopea.

Sulla panchina granata siederà Roberto D'Aversa, legato da un’amicizia profonda con Antonio Conte. Il loro rapporto nasce nel 2005 ai tempi del Siena, quando Conte muoveva i primi passi in panchina come vice e D’Aversa era ancora in campo da calciatore. Anche le loro famiglie hanno condiviso un legame stretto negli anni, rendendo la sfida di venerdì ancora più sentita. Antonio è il padrino della figlia di Roberto. Le rispettive signore, Elisabetta e Claudia, legarono moltissimo ai tempi di Siena: "da quel momento il rapporto è stato solidissimo e vero".